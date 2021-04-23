Пекин, , 12:17 — REGNUM Во второй половине 2021 году в России будет представлен новый кроссовер премиальной марки CheryExeed — CheryExeed VX, а также обновленный кроссовер TXL. Об этом сообщил руководитель представительства бренда в России Владимир Шмаков в рамках автовыставки в Шанхае.

«Во второй половине года мы планируем представить несколько новых продуктов. В том числе три модели премиального бренда CheryExeed. Это обновленный CheryExeed TXL, большой внедорожник VX и компактный кроссовер LX», — сообщил Шмаков.

При этом в России уже начата процедура сертификации нового CheryExeed VX. Экстерьер CheryExeed TXL похож на модели VX и LX. Внутри кроссовера установлен единый дисплей «приборки» и системы мультимедиа.

При этом моторная линейка не поменялась. Она состоит из мотора 1.6TGDI мощностью 186 л. с. Агрегатируется он с семиступенчатым «роботом» DCT с подрулевыми переключателями. С 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 9,8 секунды.

Напомним, на российском авторынке пока представлена единственная модель CheryExeed — кроссовер TXL. Цена модели начинается от 2 249 900 рублей.

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