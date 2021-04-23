Иерусалим, , 12:18 — REGNUM В Израиле остро недостает донорской крови. Об этом сообщили в Службе скорой медицинской помощи (МАДА) 22 апреля в обращении к населению страны.

В особенности не хватает крови группы 0, но в дефиците и другие группы. Ситуация настолько серьезна, что возможны отсрочки операций.

По словам заместителя генерального директора Службы крови при МАДА профессора Илата Шенара, каждый день израильским медикам необходима минимум тысяча доноров для пополнения запасов донорской крови.

МАДА призывает граждан сдавать кровь, напоминая, что одна порция донорской крови может спасти жизнь трех человек. Службы организует массовую сдачу крови в жилом квартале или на рабочем месте при коллективном обращении 30 и более человек.