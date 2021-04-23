Москва, , 12:15 — REGNUM Сотрудниками прокуратуры были зафиксировали недочисления финансовых средств для медицинских работников. Об этом заявил в ходе доклада в Совфеде РФ генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

«Прокурорами вскрыты многочисленные недочисления денежных средств медработникам», — сказал Краснов.

По его словам, также был выявлен ряд нарушений в работе фонда Обязательного медицинского страхования: «В результате объём финансовой помощи в регионах не обеспечивал реальную потребность в услугах. По этим нарушениям по руководителю фонда внесено представление».