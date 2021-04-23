Ульяновск, , 12:14 — REGNUM В Ульяновской области выясняют обстоятельства происшествия в школе в посёлке Сурское, где из окна выпал мальчик. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Предварительно ведомством установлено, что днем 22 апреля из окна школы в рабочем посёлке Сурское Ульяновской области выпал 11-летний мальчик.

В прокуратуре Ульяновской области добавляют, что ребёнок выпал с третьего этажа, получив травмы. В следственном управлении отмечают, что школьник был госпитализирован, в настоящее время «его жизни ничего не угрожает».

Следственными органами проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, а также свидетели и очевидцы. Кроме того, прокуратура проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансное ЧП произошло в июле 2020 года в Ульяновске: из окна квартиры на четвёртом этаже выпал ребёнок. В прокуратуре отмечали, что в момент происшествия он «находился на попечении матери».