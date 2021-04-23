Белгород, , 12:20 — REGNUM Пункты вакцинации от COVID-19 могут появиться в аэропорту и на вокзалах Белгородской области. Такое поручение 23 апреля дал врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Во всех муниципалитетах области работают 74 прививочных площадки, развёрнута 71 мобильная бригада, в том числе в торговых центрах. По мнению Вячеслава Гладкова, регион может увеличить количество мобильных пунктов вакцинации.

«Наша задача — создавать дополнительные удобства для на наших жителей, которые готовы прививаться. Необходимо рассмотреть возможность открытия дополнительных пунктов вакцинации в аэропорту Белгорода, а также железнодорожных вокзалах и автовокзалах в муниципалитетах», — сказал врио губернатора.

Вакцинацию от COVID-19 завершили уже более 115 тысяч жителей Белгородской области.