Белгород, 23 апреля 2021, 12:20 — REGNUM Пункты вакцинации от COVID-19 могут появиться в аэропорту и на вокзалах Белгородской области. Такое поручение 23 апреля дал врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Во всех муниципалитетах области работают 74 прививочных площадки, развёрнута 71 мобильная бригада, в том числе в торговых центрах. По мнению Вячеслава Гладкова, регион может увеличить количество мобильных пунктов вакцинации.
Вакцинацию от COVID-19 завершили уже более 115 тысяч жителей Белгородской области.