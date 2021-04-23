Саратов, , 12:38 — REGNUM Активная фаза половодья началась в районе Саратовского гидроузла. Утром 23 апреля в результате увеличения приточности в Саратовское водохранилище Саратовская гидроэлектростанция открыла первые водосбросы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минпромышленности и энергетики.

Как уточнили в ведомстве, среднесуточный приток воды составил 18 тыс. кубометров в секунду. Уровень воды в верхнем бьефе зафиксирован на отметке 28,08 метра, уровень воды в нижнем бьефе — 17,5 метра.

Половодье ожидается спокойным. Его пик придется на майские праздники. Суммарные сбросы воды через гидросооружения Саратовской ГЭС в этот период составят 26 тыс. кубометров в секунду, при этом максимальная отметка уровня воды в нижнем бьефе не превысит 20,7 метров. Аналогичная ситуация по развитию половодья наблюдалась в 2017 году.

Гидроэнергетики на время половодья подготовили оборудование и сооружения, проверили оперативно-диспетчерскую связь, локальную систему оповещения населения. Сформированы дежурные бригады, работающие в этот период круглосуточно. Ведется контроль гидрометеорологической обстановки и мониторится уровень воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла.

Как сообщало ИА REGNUM, весеннее половодье 2021 года в Саратовской области прогнозировалось выше нормы. Паводкоопасными считались 23 района области (99 населенных пунктов с населением 24 тыс. человек). Для временного размещения населения на период наводнения, подготовили 152 пункта общей вместимостью до 37,5 тыс. человек.

Читайте также: От паводка в Саратовской области могут пострадать 23 района

Читайте также: Около 1,4 млрд рублей направят на реконструкцию Сурского гидроузла