Москва, , 12:13 — REGNUM Знают о существовании букмекерских контор в России 35% граждан. Впервые слышат 26% опрошенных, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Знают о букмекерских конторах, но никогда не делали ставки 35%. Только 4% участников признались, что когда-либо делали ставки через букмекеров. Большинство игроков, делавших ставки за последний год, (83%) обращались в онлайн-конторы.

Чаще к букмекерам обращаются мужчины, чем женщины — 8% против 1%, трудоустроенные граждан — 6% против 2% безработных и люди с высоким уровнем дохода — 7% и 9% против 4% в среднем по стране.

Опрос проведен в марте 2021 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как ране сообщало ИА REGNUM, Россия может остаться без букмекерских организаций.

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