Москва, , 12:13 — REGNUM Российские дальние противолодочные самолёты Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над Тихим океаном. Об этом 23 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Двадцать третьего апреля 2021 года пара дальних противолодочных самолётов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый десятичасовой полёт над акваторией Тихого океана», — сообщили в оборонном ведомстве.

При этом в Минобороны отметили, что на отдельных участках полёта российские самолёты сопровождали американские палубные истребители F-18.

Вместе с тем, подчеркнули в российском оборонном ведомстве, Ту-142 выполняли полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля истребитель МиГ-31 сопроводил военный самолет ВВС США RC-135 над Тихим океаном. В оборонном ведомстве отметили, что российский истребитель совершил полет в соответствии с международными правилами. Самолет-разведчик RC-135 приблизился к границам России недалеко от полуострова Камчатка.

После сопровождения российским истребителем самолет ВВС США развернулся от российской границы. МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Читайте также: ВКС России перехватили американский самолет-разведчик над Тихим океаном