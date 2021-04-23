Москва, , 12:12 — REGNUM Законопроект, направленный на решение задачи увеличения производства винодельческой продукции из винограда, внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с вице-спикером Совфеда Андреем Яцкиным и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

Проектом закона предлагается перенести сроки ограничения государственной поддержки по приобретению импортного посадочного материала субъектами хозяйственной деятельности до 1 июля 2027 года — на период создания и развития качественной питомниководческой базы.

Кроме того, отмечают парламентарии, в настоящее время законом не предусмотрена поддержка расходов на обеспечение закладки виноградников и ухода за ними, включая приобретение и установку шпалер, противоградной сетки, осуществление мелиорационных мероприятий, включая установку систем ирригации и орошения, уходные работы в течение четырех лет с даты высадки виноградных насаждений, раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников и рекультивацию раскорчеванных площадей.

Законопроект призван решить эти проблемы.

Сейчас проблемы с саженцами винограда испытывает Краснодарский край — тут дефицит саженцев более 45% покрывается за счет импорта посадочного материала, Крым — дефицит саженцев на 90%покрывается за счет импорта посадочного материала, а также Дагестан, отмечают авторы. Отметим, что в Дагестане дефицит в привитых саженцах в количестве 4 млн штук полностью, то есть 100-процентно обеспечивается за счет импортных поставок.

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