Белград, , 12:11 — REGNUM Заявления главы сепаратистского Косово Вьосы Османи о том, что Приштина пересмотрит Брюссельское соглашение — скандальные и недопустимые. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 22 апреля в официальном сообщении своего ведомства.

По словам Селаковича, подобные заявления показывают лишь то, что Приштина не желает возобновить диалог с Сербией, и требуют «срочной и острой реакции тех сил, которые заинтересованы в долгосрочной стабильности и мире на Западных Балканах».

По мнению главы сербской дипломатии, результаты диалога Белграда и Приштины — «не шведский стол, с которого можно выбирать, что будет реализовано на практике, а что не будет».

Напомним, что ранее Османи выступила за пересмотр Брюссельского соглашения, подписанного между представителями Белграда и Приштины в 2013 году. Она считает, что это соглашение содержит пункты, которые не соответствуют интересам Приштины, и предлагает возобновить диалог с Белградом только после подробного пересмотра соглашения. Приштина упорно отказывается выполнит свое главное обязательство по Брюсселскому соглашению и создать Сообщество сербских муниципалитетов.