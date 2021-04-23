23 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В Дагестане в 2020 году число трудоустроенных в возрасте до 30 лет сократилось на 6,5%. Без работы в год пандемии остались около 17 тыс. молодых жителей республики.

Ольга Карпова, , 13:35 — REGNUM В Дагестане в 2020 году на 6,5% выросло число безработных среди молодежи. Почти 17 тыс. жителей республики в возрасте до 30 лет остались без работы. Такие данные приведены в докладе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Значительный рост безработицы связывают с проблемами в экономике, вызванными пандемией коронавируса.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

Ситуация с трудоустройством в Дагестане и без пандемии была непростой. И ранее, до 2020 года и коронавируса, республика входила в число регионов РФ с самым высоким уровнем безработицы. А в прошлом году без работы в целом по Дагестану остались 106,4 тыс. человек, что в 5,2 раза больше, чем в 2019 году.

Как объяснил проблему корреспонденту ИА REGNUM политолог Эдуард Уразаев, высокий прирост численности населения в Дагестане опережает темпы создания рабочих мест, это и формирует высокий уровень безработицы в республике.

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«Одна из самых важных проблем в республике — куда им идти, чем заниматься, как семью кормить», — переживает читатель страницы портала «Будни Дагестана» в Instagram с ником Местный парень.

«Эта цифра намного больше. Работа у большинства временная, сезонная, малооплачиваемая, или едут на заработки за пределы республики. Уверенности в завтрашнем дне нет у многих. Говорят много о создании рабочих мест, а на деле кардинального плана действий нет ни в городах, ни в селах. Частично работа все-таки ведётся в этом направлении в некоторых населенных пунктах», — считает Салимат.

Село Шаитли. Цунтинский район. Республика Дагестан Asharitdag

«Ничего, Меликов обещает в 2021 году создать 120 000 рабочих мест», — поделилась радостной новостью Margo.

«Как же это так? До конца года в Дагестане создадут 122 тыс. рабочих мест! Руководство республики обещает! Поэтому Меликов отправился в трехдневный тур по Юждагу, основные рабочие места, видимо, будут на виноградных плантациях!» — предположил Магомедов Магомед.

«А нам, которые остались без пенсии после повышения пенсионного возраста, как нам жить и на что? Одни пустые обещания, и все. Если денег нет, сократите штат министров и депутатов. На что они нужны, бездельники, которые ничего не решают», — присоединился к комментариям читатель старшего возраста gadzhim.

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Ряд пользователей соцсети считает, что в безработице среди молодых виноваты они сами. Причина в том, что им хочется всего и сразу, а работать, т. е. прикладывать усилия, приобретать профессиональные навыки, подниматься по карьерной лестнице, начиная с низов, при этом многие не планируют.

«Честно говоря, наша молодёжь не ориентирована работать, вкалывать, с чего-то начать и добиваться. Молодёжь хочет сразу сесть в хорошее кресло, желательно руководителя, ничего особенного не делать, ставить печать на бумажки, а за это им все будут хурмет («уважение» в тюркских языках. — О.К.) делать. Вот примерно такое устремление у большинства. Есть масса работы: продавцов, рабочих на стройки найти не могут — около 2000 мест, и тому подобные рядовые должности. Но молодёжь предпочитает сидеть на шее родителей и ждать, пока их устроят на престижную работу. Ну ждите», — высказал свое мнение о предпочтениях молодых в вопросе трудоустройства Ramazan M.

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«Остались без работы, потому что не хотят работать. Вот мне нужны шлифовщики, полировщики. Сдельная зарплата. Те, кто работают, меньше 45 тысяч не получают. Приходят, видят, что нужно пахать, уходят с словами: «Это не мое!» Конечно, не твоё, если надо работать», — согласился с ним пользователь с ником Хром-никель.

Еще одно мнение по поводу безработицы среди молодежи в Дагестане — очень распространено и уже не один год. Нет работы — надо переезжать и искать ее в другом месте. И, конечно, место такое называется. Москва! Ну, а куда же еще!

«Единственный выход, тем, кто не обременен семьей и местом жительства, свалить отсюда. Мечтателей и тех упорных, кто хочет что-то изменить, мало. А жрать надо всем», — предлагает rm.shk. вариант решения проблемы для оставшихся без работы.

«Всем в Москву! Если здесь работы нет, что делать?» — призвал мага1717.