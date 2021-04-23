Березовский район, Красноярский край, , 12:11 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя посёлка Зыково Красноярского края, обвиняемого в избиении и грабеже ветерана Великой Отечественной войны (п. «г» ч. 2 ст.161 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 23 апреля в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, утром 4 апреля 2021 года пьяный сельчанин находился в квартире ветерана. Пожилой мужчина требовал, чтобы злоумышленник покинул его квартиру, однако сельчанин на требования не реагировал. Он нанёс ветерану не менее десяти ударов руками и ногами, требуя выдать имеющиеся деньги. Ветеран перестал сопротивляться и отдал злоумышленнику 20 тысяч рублей.

«Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным краевой прокуратуры, пострадавшему ветерану 94 года.

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