Казань, 23 апреля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В сети обнародован рендер электрического автозака на базе разрабатываемой модели КамАЗ-53 198 «Вепрь». Эскиз автомобиля размещён на странице art_black_magnet в социальной сети Instagram.

Art_black_magnet Автозак КамАЗ-53198 «Вепрь»

Представлен проект автозака с автопилотом ADAS третьего уровня, класса City Pilot (полуавтономный режим вождения). Водитель этой машины может контролировать процесс движения машины, вмешиваясь в него лишь в редких ситуациях.

«За основу авто взят ещё находящийся в разработке КамАЗ-53 198 «Чистогор» с мусоровозной надстройкой. При этом «Вепрь» имеет дополнительную ось», — говорится в описании к автомобилю.

Колёсная формула у электромобиля 6×6. В движение авто приводят три электромотора с аккумулятором на 156,6 кВт-ч. Запас хода автозака равен 100 км.

«Вепрь» имеет большой «кенгурятник», два громкоговорителя на крыше и четыре мощных прожектора над дверью в вагончике для задержанных.

Напомним, электрический мусоровоз КамАЗ-53 198 «Чистогор» впервые был показан публике летом прошлого года в рамках визита на предприятие КамАЗ в Набережных Челнах президента Татарии Рустама Минниханова. На данный момент автомобиль находится в стадии частичной готовности.

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