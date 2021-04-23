Киев, , 12:16 — REGNUM В офисе украинского бизнесмена Игоря Коломойского, расположенном в Киеве, прошли обыски. Об этом сообщили 23 апреля в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

«СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО «Центрэнерго» на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20−30% ниже себестоимости её производства», — сказано в сообщении.

По оценкам правоохранителей, «Центрэнерго» могли быть нанесены убытки на сумму 225 млн гривен или $8 млн.

Сам Коломойский заявил, что обыск в офисе стал для него новостью.

«Я не знаю, что там. Нахожусь в Днепре, смотрю кино. Для меня это тоже новость», — заявил он в комментарии изданию «Украинская правда».

Ранее украинское издание «Новое время» опубликовало рейтинг влиятельности украинских олигархов. Игорь Коломойский вошёл в первую тройку.

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