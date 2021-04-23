Киев, 23 апреля 2021, 12:16 — REGNUM В офисе украинского бизнесмена Игоря Коломойского, расположенном в Киеве, прошли обыски. Об этом сообщили 23 апреля в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).
По оценкам правоохранителей, «Центрэнерго» могли быть нанесены убытки на сумму 225 млн гривен или $8 млн.
Сам Коломойский заявил, что обыск в офисе стал для него новостью.
Ранее украинское издание «Новое время» опубликовало рейтинг влиятельности украинских олигархов. Игорь Коломойский вошёл в первую тройку.
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