Пермь, , 12:11 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 103 заражения коронавирусом, что на один больше предыдущего суточного показателя, сообщает 23 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Жертвами коронавирусной инфекции за последние сутки стали 13 человек. С начала пандемии от COVID-19 скончались 2115 пермяков.

Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в Прикамье достигло 53 734. Выздоровели 48 503 человека.

На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 666 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекции. Из них 46 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 155 314 пермяков, в том числе 86 733 жителя региона — полный курс.