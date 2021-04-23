Москва, , 12:10 — REGNUM Ключевой задачей российских прокуроров стало надзорное сопровождение законов. Об этом заявил в ходе доклада в Совфеде РФ генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

«Внесение изменений в Конституцию закрепило гарантии по защите трудовых прав граждан. Первостепенной задачей прокуроров стало надзорное сопровождение законов», — сказал Краснов.

По его словам, ещё более важное значение приобрели меры прокуроров, направленные на получение работниками зарплаты: «Возвращено почти 24 млрд рублей долгов, выявлено более 70 тысяч нарушений. Почти в каждом регионе фиксировались нарушения на производстве. Мы понимаем проблемы, которые волнуют людей, поэтому все процессы прокурорами отслеживаются».