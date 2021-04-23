Воронеж, , 12:10 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 22 апреля, сообщалось о 170 новых носителях инфекции.

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Выздоровели за сутки после ковида 210 воронежцев. В то же время существенно пополнилась и статистика смертности — за сутки зарегистрировано 15 новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

Всего на 23 апреля в Воронежской области заражение коронавирусом подтвердилось у 79 429 человек, выздоровели — 74 615 из них. Скончались в общей сложности 3 171 пациент.