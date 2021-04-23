Нижний Новгород, , 12:13 — REGNUM Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал академика РАН Ефима Хазанова на 20 тыс. рублей по административному делу о несогласованной акции. Об этом 23 апреля рассказал журналистам сам ученый.

«Суд признал меня виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления») и назначил мне наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей», — заявил Хазанов.

Также ученый уточнил, что поводом для составления протокола об административном правонарушении стали его репосты в соцсетях с призывом выходить на незаконные акции.

«С решением суда я не согласен, буду его обжаловать», — добавил он.

Отметим, Ефим Хазанов является академиком РАН, заместителем директора Федерального исследовательского центра Института прикладной физики, лауреатом Государственной премии России.