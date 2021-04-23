Улан-Удэ, , 12:10 — REGNUM По ситуации на 1 апреля 2021 года суммарная задолженность по зарплате в Бурятии превысила 27,7 млн рублей, что в полтора раза больше показателей на начало марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

«В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 41,7% приходилось на транспорт, 9,7% — на добычу полезных ископаемых, 48,5% — на строительство», — отметили в службе статистики.

Крупные долги перед уволенными работниками имеют такие организации, как ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», ООО «Золото Чины», ООО «Транспортная строительная компания». Всего в регионе ждут положенную им зарплату 658 человек.

Как отмечается, просроченная задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств на предприятиях.

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