Афины , , 12:22 — REGNUM Греко-китайские экономические и торговые отношения динамичны и обеспечат дальнейшее сотрудничество судоходного сектора, заявил генеральный секретарь МИД и глава Enterprise Greece Яннис Смирлис 22 апреля.

Глава организации, созданной для продвижения имиджа Греции как выгодного направления для инвестиций, выступил на форуме Belt and Road Invest in Greece 2021, проходившем в режиме онлайн под девизом «Китай и Греция: Новый шелковый путь».

В качестве примеров греко-китайского сотрудничества Смирлис назвал, в том числе, ключевые инвестиции Cosco в порт Пирей, основание филиала Банка Китая в Афинах.

Глава экспортного агентства министерства заявил, что Греция способствует двусторонней торговле и инвестициям в нескольких секторах, включая туризм, недвижимость, агропродовольственные товары, транспорт и энергетику.