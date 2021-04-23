Кишинёв, , 12:09 — REGNUM Парламент Молдавии отказался признать решение Конституционного суда о необходимости роспуска законодательного органа. Об этом говорится в одобренном на пленарном заседании 23 апреля заявлении.

«Проект декларации одобрен большинством голосов. За проголосовали 54 депутата», — сообщила председатель парламента Зинаида Гречаный.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) предложит парламенту обвинить Конституционный суд страны в узурпации власти. По мнению партийцев, Конституционный суд своим решением «дискредитировал правовое государство» в Молдавии, «пошёл по пути узурпации власти в пользу президента Майи Санду в стиле Плахотнюка 2019 года».

Соответствующий проект постановления парламента, которое констатирует факт узурпации КС тремя членами суда (Маноле, Шова, Рошка) в пользу политических интересов главы государства, нарушения присяги был внесён ПСРМ в повестку 16 апреля.

Напомним, 15 апреля Конституционный суд Молдавии разрешил главе государства Майе Санду распустить парламент, признал наличие обстоятельств для такого шага, поскольку он неспособен сформировать правительство.