23 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Пост жительницы Анжеро-Судженска о том, что врачи скорой помощи оставили умирать женщину в подъезде дома, вызвал общественный резонанс и обернулся для медиков проверками.

Анна Алябьева, , 14:42 — REGNUM Вот уже несколько дней жители Кузбасса обсуждают пост жительницы Анжеро-Судженска. Она рассказала об умершей в подъезде женщине, которую отказалась забрать скорая.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам горожанки, она увидела лежащую на лестнице возле подъезда её дома женщину, которая рассказала ей, что не помнит, кто она и где живёт. Автор поста вызвала скорую помощь и, передав пострадавшую медикам, отправилась по своим делам. Однако вернувшись минут через десять, она увидела эту же женщину, но уже лежащую на лестнице в подъезде.

«Я позвонила опять в скорую помощь, спросила, почему они не забрали женщину. Я не услышала внятного ответа, они скинули трубку, я подошла к этой женщине, признаков жизни не было никаких, я проверила пульс, пульса не было. Наша уважаемая скорая помощь, первый раз когда приехала, просто затащила её в подъезд и уехала. Я просто не понимаю, зачем такие люди идут работать в медицину, если они относятся халатно так к людям», — отметила она.

Скорая помощь Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

«У меня слов нет, не люди… Господи, это просто ужас, жить страшно, не дай бог станет плохо, а никто и не поможет», — высказала своё мнение Ольга И.

«Очень страшно, на месте этой женщины мог быть любой из нас либо наших близких», — отметила Наталья И.

На публикацию в комментариях отреагировало министерство здравоохранения региона.

«По информации, предоставленной ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница», 20 апреля на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов от женщины по адресу: ул. Карла Маркса, 8. По приезде на указанный адрес бригада обнаружила женщину, лежащую на крыльце подъезда. От осмотра и оказания медицинской помощи она отказалась. Рядом с женщиной присутствовал мужчина, назвавший себя её сожителем. Со слов фельдшера, от них исходил выраженный запах алкоголя. Бригада скорой медицинской помощи помогла ему завести женщину в подъезд и вернулась на станцию. При повторном вызове бригады на тот же адрес была констатирована смерть женщины, ранее отказавшейся от оказания медицинской помощи. В настоящее время министерством здравоохранения Кузбасса по данному факту организована служебная проверка», — уточнили в ведомстве.

«У нас медицина добровольная, если пациент отказывается, его принуждать нельзя, а то тоже по статье можно пойти», — отметил один из пользователей соцсети.

Скорая помощь Иван Лазебный © ИА Красная Весна

С ним согласна ещё одна подписчица: «Женщина сама отказалась от помощи. И таких очень много. В чем виновата бригада? Что насильно в карету не затолкала?»

В то же время региональное управление СКР организовало доследственную проверку по данному сообщению.

«Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру скорой помощи поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей, причину её смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.