Душанбе, , 12:08 — REGNUM Министерство финансов Таджикистана выпустит государственные ценные бумаги в виде векселей на сумму 1 млрд сомони ($88,4 млн), сообщает 23 апреля агентство «Азия-плюс».

Выпуск ценных бумаг на внутреннем рынке Таджикистана проводится для регулирования государственного долга республики. Векселя рассчитаны на десять лет с годовым ростом в 2%. Привлечение внутреннего долга планируется согласовать с парламентом республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2021 года объем государственного долга Таджикистана составил $3,7 млрд, что составляет 46,8% от валового внутреннего продукта республики.

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