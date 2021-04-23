Москва, , 12:10 — REGNUM Государства ЕС не в состоянии отстаивать свои интересы, что подтверждает ситуация вокруг Германии и газопровода «Северный поток — 2». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 23 апреля в интервью телеканалу RT.

Она подчеркнула, что вопрос о способности отстаивать свои интересы сегодня принципиален, он касается пространства ЕС. Все уходят от ответа на него.

«То, что я сейчас вижу, и то, что мы все вместе наблюдаем, — ответ отрицательный», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова отметила, что проект «Северный поток — 2» связан с развитием Германии, а не с политикой. Но перестанет ли дышать Германия, задала она риторический вопрос, если президент США потребует этого?

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