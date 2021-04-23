Иерусалим, , 12:05 — REGNUM Израиль и Бахрейн достигли соглашения о взаимном признании «зеленого паспорта» о вакцинации. Об этом передают «Вести Израиль» 22 апреля.

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Принятое решение значительно упростит перемещение людей между двумя этим странами.

Граждане Израиля, которые прибудут в Бахрейн, и граждане Бахрейна, въезжающие в Израиль, таким образом не обязаны проходить карантин по прибытии.

Им также разрешается посещать места, открытые для обладателей сертификата о вакцинации, т.н. «зелёного» или «ковидного паспорта».