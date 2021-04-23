Канберра, , 12:02 — REGNUM Австралия направила два военных корабля для помощи в поисках затонувшей подводной лодки ВМС Индонезии, сообщает Sindonews.

«Оба судна находятся в море в разных районах», — заявили в министерстве обороны Австралии.

Помимо Австралии, Малайзия и Сингапур отправили спасательные судна на помощь Индонезии. Тем временем США направили самолет для поиска пропавшей индонезийской подводной лодки.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Индонезии ищут подводную лодку Nanggala-402, исследуя все районы у северного побережья острова Бали.

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