Улан-Удэ, , 12:02 — REGNUM Торговые сети в Бурятии в условиях пандемии и ограничений нарастили объёмы, несмотря на снижение в целом по республике. В 2020 году оборот сетевых магазинов достиг 22,5 млрд рублей, что выше на 7,7% показателей 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

«Розничные торговые сети формировали в среднем по Бурятии 11,4% общего объема оборота розничной торговли (в 2019 г. — 10,6%). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес торговых сетей составил 9,2% (в 2019 г. — 9,0%)», — отметили в службе статистики.

При этом доля торговых сетей в общем объёме розничной торговли остаётся всё ещё ниже среднего уровня по Дальневосточному федеральному округу и стране в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, оборот розничной торговли в Бурятии в январе 2021 года составил 16,1 млрд рублей, что меньше первого месяца 2020 года на 9,8%, а декабря прошлого года — сразу на 12,4%.

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