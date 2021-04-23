Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области участие в прививочной кампании против коронавирусной инфекции приняли около 276 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 апреля.

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Участие в вакцинации от COVID-19 приняли 275 902 жителя Ростовской области (+8 090 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 134 934 человека (+ 6 075 за сутки).

ИА REGNUM отмечает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2 млн человек — 60% от взрослого населения. В настоящее время процент привитых превысил пока лишь 6,7%.

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