Санкт-Петербург, 23 апреля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригласил жителей Петербурга 24 апреля принять участие в общегородском субботнике по уборке города после зимнего сезона — в первые с 2019 года, ведь в прошлом году субботник вообще был отменён из-за коронавируса и режима самоизоляции. Правда, никакой развлекательной программы в этот раз у субботника не будет из-за сохраняющейся эпидемической угрозы.

ИА REGNUM Уборка города коммунальными службами

«Сегодня ситуация позволяет нам провести субботник. Он пройдёт 24 апреля с соблюдением требуемых мер безопасности. Каждый из вас сможет внести свой вклад в уборку города», — отметил губернатор, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Беглов предупредил, что в соответствии с эпидемическими требованиями невозможно будет организовать массовые акции, концерты и гуляния. «Но уверен, что хорошее настроение в этот день будет у всех!», — добавил градоначальник.

Беглов напомнил, что с 1 апреля в городе проводится месячник благоустройства, коммунальные службы чистят улицы и дворы, моют мосты, набережные и фасады, приводят в порядок сады и парки. За весну будет высажено почти шесть тысяч деревьев и около 50 тысяч кустарников.