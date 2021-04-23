Севилья, Испания, 23 апреля 2021, 11:59 — REGNUM Матчи чемпионата Европы по футболу, которые должны были пройти в испанском городе Бильбао, пройдут в Севилье. Об этом 23 апреля сообщает Reuters.
Ожидается, что местом проведения игр будет Олимпийский стадион Севильи, который вмещает 60 тыс. зрителей. Там состоятся три матча группового этапа с участием сборной Испании, а также встреча ¼ финала.
Ранее от проведения матчей Евро-2020 отказался город Бильбао. Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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