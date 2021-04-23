Москва, , 11:59 — REGNUM Новые Правила дорожного движения (ПДД) вызывают немало вопросов и противоречий, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Например, такие как, установка штрафа за наличие защитных пленок на стеклах фар, которые зачастую служат защитой от непредвиденных ситуаций и, введённый штраф, как правило, намного меньше, чем стоимость замены фары.

Аналогично с введением штрафа за использование «конструкций из стали или аналогичных материалов», которые выступают за линию бампера.

Также не совсем понятна дискриминационно водителей и введение штрафа за неработающие фароочистители, поскольку на некоторых автомобилях они отсутствуют.

Получается, что кого-то будут штрафовать, в кого-то нет. Но и есть такие нововведения, которые совершенно оправданы, на мой взгляд.

Например, введение штрафа, если на автомобиле установлены шины, не соответствующие сезону, времени года.

Установка видеорегистратора немного корректируется, но не отменяется, что также является положительным решением, поскольку место для его установки в салоне автомобиля, влияет на реакцию водителя.

В целом, конечно, в новых ПДД больше положительных решений, поскольку безопасность дородного движения очень важна и сохранение жизни является наивысшей ценностью соответственно», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД России подготовило новые правила дорожного движения, касающиеся ряда неисправностей и условий.

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