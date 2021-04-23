Москва, 23 апреля 2021, 11:57 — REGNUM На улицах Москвы завершили нанесение специальной жёлтой дорожной разметки для подготовки и проведения парада Победы, сообщили 23 апреля в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
Разметка предназначена для военной техники при движении на репетициях и параде, рассказали в пресс-службе.
Ранее разметили Тверскую улицу, минувшей ночью линии нанесли на пересечении Тверской и Моховой улиц и Манежной площади.
Как сообщало ИА REGNUM, движение автомобилей у Красной площади продолжается по обычной схеме.
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