Москва, , 11:59 — REGNUM Польский посол в Москве Кшиштоф Краевский покинул здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Об этом 23 апреля сообщает ТАСС.

Уточняется, что посол Польши провел в здании российского МИД примерно 20 минут и выходя из него не стал давать журналистам комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля польский МИД объявил персонами нон грата трех российских дипломатов, в ответ российское внешнеполитическое ведомство пообещало выслать пять дипломатов из Польши.