Уфа, , 12:03 — REGNUM Навигация открылась в Башкирии. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Сообщается, что 23 апреля в Уфе на набережной реки Белая около Монумента Дружбы прошла церемония торжественного открытия навигации 2021 года, в ходе которой состоялась церемония внесения флага Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ.

В параде судов приняли участие организации и предприятия внутреннего водного транспорта Башкирии.

В честь открытия навигации прошел концерт, в котором приняли участие артисты и коллективы художественной самодеятельности Уфы, а после — состоялся салют. Мероприятие завершилось протяжным гудком всех судов, стоящих на якоре в акватории реки Белой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии планируют восстановить туристические пароходные маршруты.