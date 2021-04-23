Чебоксары, 23 апреля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Чувашии 23 — 24 апреля сохранится тёплая погода, а 25 апреля может начаться очередное похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Начало весны в Чебоксарах

По его словам, 24 апреля в республике будет +13…+18 градусов. В ночь на 25 апреля холодный фронт принесет дожди, местами возможна гроза с усилением ветра до 18 метров в секунду. Температура снизится до +8…+13 градусов тепла.

Прохладная погода сохранится и в начале следующей недели. По прогнозам, в ночь с 25 на 26 апреля возможны заморозки, а днём местам пройдут дожди, в том числе с примесью мокрого снега и ледяной крупы. 29−30 апреля антициклон принесёт потепление до +13…+18 градусов.

По предварительным данным, май начнётся с дождей, температура составит в среднем +8…+13 градусов тепла.