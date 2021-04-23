Красноярск, , 11:57 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 12 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 23 апреля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 3428 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 апреля в регионе выявлено 69 539 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 64 132 человека.

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