Москва, , 11:56 — REGNUM В Госдуме возмущены ограничениями на видеорегистраторы, которые содержатся в проекте новых Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

«Авторегистраторы-то кому так помешали? Они как раз и спасают водителя — от психов и неадекватов в пути, от автоподставщиков, от недобросовестных сотрудников автоинспекции. Не говоря уже о возможности зафиксировать обстоятельства ДТП», — рассуждает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в телеграм-канале.

И если с сезонной резиной все понятно даже без лишних замеров, то как чётко определить параметры явных «помех обзору» авторегистратором, отмечает парламентарий.

«Это означает распахать поле для злоупотреблений», — констатировал депутат.

При этом, по его словам, за исключением случаев использования в качестве регистратора многодюймового настольного монитора от ПК.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МВД подготовило проект поправок с перечнем «неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». За любое из этих нарушений на водителя смогут оформить протокол по ст. 12.5 КоАП, что означает штраф в 500 рублей или наказание вплоть до лишения водительских прав, пишет «Коммерсант».

К нарушениям отнесут отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, которые предусмотрены производителем, а также наличие предметов, закрывающих обзор. Под это требование могут попасть видеорегистраторы, создающие помеху обзору.

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