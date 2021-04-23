Сеул, , 12:01 — REGNUM До конца апреля текущего года в Южную Корею из-за рубежа будут ввезены 15 млн яиц. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заместителя министерства стратегии и финансов.

По их словам, решение об увеличении импорта вызвано желанием стабилизировать цены, рост которых вызван вспышкой птичьего гриппа.

Напомним, что с ноября 2020 года, когда в стране появились первые сообщения об очагах птичьего гриппа, ветеринарные органы уничтожили 29,8 млн голов домашней птицы.

Ранее правительство Южной Кореи намеревалось импортировать из-за рубежа 25 млн яиц, которые были ввезены в страну 13 апреля, однако позднее было принято решение об увеличении объёмов импорта. В общей сложности в апреле будет ввезено 40 млн яиц.

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В января, когда были временно отменены тарифы на продукты птицеводства, в Южную Корею были ввезены около 64 млн яиц.

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