Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM В детских садах Екатеринбурга откроют группы для детей в возрасте от года до полутора лет. Об этом заявила вице-мэр Екатерина Сибирцева на брифинге.

Будет создано 15 мест для таких детей. «Места будут расположены в отдаленной территории», — уточнила Сибирцева.

Пилотный проект запустят уже в 2021 году. Если направление окажется популярным. то его впоследствии усилят .

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин возмутился темпами ввода дополнительных мест в детских садах.

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