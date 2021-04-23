Москва, , 12:00 — REGNUM Деятельность ячейки одной из исламистских террористических организаций пресечена в Кемеровской и Новосибирской областях, сообщили 23 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Операцию провели сотрудники ФСБ России и Росгвардии. По данным ведомства, в Кемеровской и Новосибирской областях действовала ячейка «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Члены этой ячейки — сторонники идеи всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и насильственного свержения действующей власти. На своих подпольных собраниях они распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман.

В ходе обысков у задержанных нашли запрещённые пропагандистские материалы. Возбуждены уголовные дела.