Казань, , 12:03 — REGNUM В Татарии по состоянию на 23 апреля подтверждено 20 203 случая заражения коронавирусом. За сутки заболели еще 33 жителя, днем ранее — 37 человек. Выздоровели за все время 17 306 пациентов, за сутки выписались 43 человека. Всего произошел 451 летальный исход от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Докторам удалось не допустить новых жертв инфекции за сутки. Активными больными на сегодняшний день числятся 2446 пациентов.

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Госпитализация из числа новых заболевших потребовалась 13 жителям, 20 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили 15 носителей вируса, восемь проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске родителям разрешат присутствовать на выпускных вечерах в школах и детских садах. Однако на входе в помещения им предстоит измерить температуру и обработать руки антисептиком. Также обязательно наличие масок и перчаток.

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