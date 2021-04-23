Нур-Султан, 23 апреля 2021, 11:54 — REGNUM Власти Казахстана приняли решение об учреждении Дня пастуха. Об этом заявил государственный секретарь республики Крымбек Кушербаев на конференции, посвященном овцеводству в Казахстане.
«В целях повышения статуса пастушьей общины принято предложение о проведении Дня пастуха», — сказал Кушербаев. Он отметил, что Казахстан должен стать крупнейшим региональным экспортером мяса и молока.
Госсекретарь добавил, что в земледелии необходимо отказаться от культур, требующих потребления больших объемов воды, расширить применение современных культур и внедрить механизмы эффективного потребления агрохимии.
Ранее министр сельского хозяйства Казахстана заявил, что по итогам 2020 года поголовье овец в республике увеличилось на 837 тыс. голов.