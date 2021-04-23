История вопроса

Для представителей разных профессий есть свой день в году - день их профессии. Иногда праздник имеет международное признание, а иногда отмечается на уровне отдельной страны. Профессиональные праздники устанавливают в знак признания заслуг работников отраслей народного хозяйства и различных сфер деятельности.



Отдельные праздники есть и для разных родов войск. Так, к примеру, в России 2 августа отмечается День воздушно-десантных войск.

