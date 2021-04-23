Белгород, , 12:13 — REGNUM Тело гражданина Украины с множественными проникающими ножевыми ранениями в области шеи обнаружено в одном из частных домов Белгорода. В убийстве подозревается соотечественник погибшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Известно, что погибший не имел определённого места жительства. Следователи в кратчайшие сроки смогли установить личность предполагаемого убийцы — им оказался 42-летний гражданин Украины, не имеющий документов и регистрации на территории Белгородской области. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый задержан и дал признательные показания, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд заключил его под стражу.