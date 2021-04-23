Москва, , 11:53 — REGNUM Когда министерство экономического развития РФ обещает, что к концу 2021 года рубль укрепится до 71−72 рублей за доллар, то складывается впечатление, что это ведомство гадает на картах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Министерство экономического развития умеет удивить, — сказал Ордов. — Укрепление рубля в 2021 году до уровня 71 рубль за доллар отражает безудержный оптимизм, а оптимизм, как говорила Раневская, «это недостаток информации». Создается впечатление, что МЭР снова достал карты и продолжает заниматься гаданием. Удивительно, но у этого министерства действительно нет инструментов планирования и достижения поставленных целей. Курс рубля остается в сфере управления ЦБ РФ, который также не готов поручиться за перспективы рубля. Хотя динамика курса — один из ключевых макроэкономических факторов, влияющих на все без исключения внутрироссийские экономические процессы».

На чем же может базироваться оптимизм Минэкономразвития? Как полагает Ордов, у этого может быть несколько причин.

«Во-первых, это уверенность в отмене санкций. В самом деле «санкционная премия» в курсе рубля оценивается в диапазоне 4−6 рублей. Поэтому при отмене санкций рубль может укрепиться и до 70 рублей за доллар. Но пока мы лишь слышим о перспективах ввода новых санкций, — сказал Ордов. — Во вторых, резкий и существенный рост ключевой ставки вплоть до уровня января 2015, когда ставка взмыла до 17%, хотя еще в начале 2014 года составляла 5,5%. Математически этот способ укрепления рубля может сработать, но реальность такова, что весь мир проводит ультрамягкую монетарную политику, а такие попытки поднять ставку окончательно добьют всякие надежды на послекризисное восстановление».

В-третьих, как пояснил экономист, власти РФ, должно быть, надеются на резкий рост российской экономики.

«Причем темпами не ниже американских, где в 2021 году ожидается прирост ВВП порядка 5%. Для России пока наиболее вероятным представляет рост ВВП на уровне 3%, что играет не в пользу рубля, — уточнил Ордов. — В-четвертых, возврат к обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Но последние изменения в этой сфере скорее говорят об обратном. И еще стоит упомянуть об инфляции, которая в США менее 2%, а у нас 5,8%».

Таким образом, как полагает Ордов, счет пока не в пользу факторов укрепления рубля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пока курс рубля приближается к отметке в 75 рублей за доллар.