Пекин, , 11:52 — REGNUM Китай высоко оценил политику российского президента Владимира Путина по стимулированию социально-экономического развития своего государства. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 23 апреля в ходе регулярного брифинга.

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Чжао таким образом прокомментировал послание президента РФ Федеральному собранию. Он отметил, что глава Российского государства предложил некоторые новые меры и наметил задачи по стимулированию социально-экономического развития страны, повышению уровня благосостояния населения и обеспечению стабильности.

«Китайская сторона дает этому высокую оценку», — подчеркнул представитель китайской дипломатии.

Он добавил, что Китай, будут стратегическим партнёром РФ, рад наблюдать за оперативной борьбой России с пандемией и её успехами в социально-экономическом развитии.

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