Пенза, , 11:53 — REGNUM В Пензе уже на следущей неделе горожане смогут привиться от коронавируса, посещая торговые центры. Пункты вакцинации готовятся к открытию в торговых центрах «Пассаж» и «Сан и Март», сообщает пресс-служба облминздрава.

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Вакцинацию будут проводить препаратом «Спутник V». Для завершения иммунизации через 21 день необходимо обратиться в поликлинику.

В торговом центре «Пассаж» пункт для вакцинации развернут на третьем этаже. Прививаться там начнут ежедневно, начиная с четверга, 29 апреля с 10:00 до 18:00 (мск).

Вакцинация в торговом центре «Сан и Март» будет доступна со среды, 28 апреля. Время работы прививочного пункта ежедневно с 10:00 до 18:00 (мск).

Перед прививкой потребуется предоставить паспорт, полис и СНИЛС, а также пройти медосмотр.

По данным на 23 апреля, вакцинацию от коронавируса прошли 97 440 человек, из них завершили полностью 52 285 человек.

ИА REGNUM напоминает, первый транш антиковидной вакцины «КовиВак» в количестве 780 доз поступил в Пензенскую область.

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