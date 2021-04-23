Чита, , 11:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 23 апреля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 117, причём 40 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 40 624 пациента (+43 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 818 человек (за прошедшие сутки не зафиксировано летальных случаев).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 41 находится в тяжёлом состоянии, 17 (+2 за сутки) пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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