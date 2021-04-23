Краснодар, , 11:49 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено ровно 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 22 апреля, сообщалось о 101 новом случае.

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По данным оперштаба, в Краснодаре подтверждено 27 новых случаев заражения, 18 — в Сочи, по семь случаев подтверждено в Геленджике и Лабинском районе, шесть пациентов выявлены в Анапе.

Всего в Краснодарском крае на 23 апреля подтверждено 44 773 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 788,9. Выздоровели 39 373 жителя, 2 589 человек умерли. В ковид-стационарах на лечении остаются 1 337 пациентов, 57 человек находятся в тяжёлом состоянии.