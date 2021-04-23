Горно-Алтайск, , 11:45 — REGNUM Статистики сообщили о росте среднемесячной зарплаты в Республике Алтай в феврале 2021 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, в среднем алтайские работники получили около 35,4 тыс. рублей, что на 6,3% выше февраля прошлого года.

«Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) за февраль 2021 года выросла на 2,0%», — отметили в службе статистики.

Добавим, что наряду с зарплатой, растут цены и на еду, причём, более быстрыми темпами. Так, за тот же февраль стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 2,5%, за март — ещё на 3,4%. Таким образом, на конец марта цена набора в пересчёте на одного человека составила почти 4,9 тыс. рублей.

Читайте также: Минимальный набор продуктов питания на Алтае подорожал на 3,4%