Ульяновск, , 11:45 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом меньше, чем количество вылечившихся от болезни — соответственно 81 и 99. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 23 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждён 52 821 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 81.

Вылечились 50 077 человек, в том числе за последние сутки победили болезнь 99 пациентов. В настоящее время диагноз COVID-19 поставлен 1622 пациентам.

При этом в Ульяновской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом. В целом COVID-19 стал причиной смерти 1122 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в регион впервые передано 1560 доз вакцины «КовиВак», которая разработана научным центром имени М. П. Чумакова РАН. Ранее Ульяновская область получала только вакцину «Спутник V» («ГамКовидВак»).

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